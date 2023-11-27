Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
Киев • УНН
Украинцы часто жалуются в ЕСПЧ на незаконное задержание, причем бывшая судья ЕСПЧ Анна Юдковская отметила распространенность этой проблемы и уменьшение количества жалоб на пытки. Также распространены жалобы на справедливое судебное разбирательство и права собственности.
Украинцы чаще всего обращаются в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на незаконное содержание под стражей. Об этом УНН рассказала партнер EQUITY Law Firm, судья Европейского Суда по правам человека (2010-2022), вице-председатель Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний, вице-президент Европейского сообщества международного права Анна Юдковская.
Я была судьей от Украины в ЕСПЧ в течение 12 лет. Жалобы от наших граждан поступали в принципе по всем статьям Европейской Конвенции, но конечно там были такие чемпионы среди статей Конвенции, как 5 статья - незаконное содержание под стражей - к большому сожалению органы следствия злоупотребляют. И суды соответственно злоупотребляют с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Есть в Европейском суде так называемая процедура well established case law - это те дела, которые коммуницируются группами, потому что это такие же нарушения, о которых Европейский суд говорил в контексте Украины много раз
По ее словам, очень много жалоб о нарушении права на справедливый суд, и в уголовных процессах, и в гражданских процессах.
"Много жалоб на нарушение 1 статьи 1 протокола права собственности... 8 статья Конвенции - право на уважение частной жизни. Снизилось количество жалоб - это очень позитивно - по 3 статье, пытки не человеческое обращение. Нельзя сказать, что их совсем нет, но прекрасно, что их количество существенно снизилось. Это касается и как пыток, как таковых - следственными органами, почти нет таких жалоб, и условий содержания под стражей. Снизилось количество жалоб на продолжительность судебного разбирательства", - отметила Юдьковская.
Она отметила, что чемпионом является ситуация с произвольным задержанием и незаконным содержанием под стражей.
"Но то что представляется сегодня, что лежит на поверхности - ну если мы выносим за скобки ситуацию связанную с войной, ситуацию которая длится с 14 года, если мы об этом не говорим, о последствиях военных действий, то чемпионом является ситуация со своевольным задержанием и незаконным содержанием под стражей", - сказала Юдьковская.
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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
Украинцы часто жалуются в ЕСПЧ на незаконное задержание, причем бывшая судья ЕСПЧ Анна Юдковская отметила распространенность этой проблемы и уменьшение количества жалоб на пытки. Также распространены жалобы на справедливое судебное разбирательство и права собственности.
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