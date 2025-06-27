Дело Чернышова: защита просила закрытого заседания, суд отказал

В Киеве происходит судебное заседание по делу вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Сторона защиты попросила сделать заседание закрытым, однако суд отказал, сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Хочется избежать разглашения сведений о личной, семейной жизни. Алексей Чернышов является вице-премьер-министром, должностным лицом высокого уровня, имеет доступ к государственной тайне", - заявил один из адвокатов Чернышова.

Со своей стороны прокурор отметил, что не видит смысла в закрытом заседании.

"Я не вижу смысла в закрытии", - отметил он.

Суд заявил, что не видит оснований для проведения закрытого заседания.

Дополнение

Алексей Чернышов перед заседанием суда заявил, что "настроен и абсолютно уверен в своих решениях".

"Я не готов пока давать какие-то выводы, кто ошибается, кто не ошибается. Речь идет о деле, которое произошло три года назад", - заявил Чернышов.

Ранее НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к Чернышову меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн и отстранения его от должности.

Чернышов указал, что ему известно о ходатайстве от САП. "Я знаю, что такое ходатайство от САП есть, мне нужно время. Чтобы ознакомиться с ним", - сказал он.

Контекст

24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщали, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова была подписана до конца недели, завершившейся 22 июня.

Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, выполняя задачи по открытию хабов и вопросы множественного гражданства. И что Чернышов должен вернуться после завершения командировки.

Чернышов 22 июня на фоне предварительных слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.

Добавим

САП и НАБУ разоблачили коррупционную схему в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн ущерба.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который подозревается в коррупционной схеме в строительной сфере.