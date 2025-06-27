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Справа Чернишова: захист просив закритого засідання, суд відмовив

Київ • УНН

 • 1112 перегляди

У Києві відбувається судове засідання щодо віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Суд відмовив захисту у проведенні закритого засідання, попри прохання захисту.

Справа Чернишова: захист просив закритого засідання, суд відмовив

У Києві відбувається судове засідання у справі віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Сторона захисту попросила зробити засідання закритим, втім суд відмовив, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Хочеться уникнути розголошення відомостей про особисте, сімейне життя. Олексій Чернишов є віцепремʼєр-міністром, посадовою особою високого рівня, має доступ до державної таємниці", - заявив один з адвокатів Чернишова.

Зі свого боку прокурор зазначив, що не бачить сенсу у закритому засідання.

"Я не бачу сенсу у закритті", - зазначив він.

Суд заявив, що не бачить підстав у проведенні закритого засідання.

Доповнення 

Олексій Чернишов перед засіданням суду заявив, що "налаштований і  абсолютно впевнений своїх рішеннях". 

"Я не готовий поки давати якісь висновки хто помиляється, хто не помиляється. Йдеться про справу, яка відбувалася три роки тому", - заявив Чернишов.

Раніше НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн та відсторонення його від посади. 

Чернишов вказав, що йому відомо про клопотання від САП."Я знаю, що таке клопотання від САП є, мені потрібен час. Щоб ознайомитися з ним", - сказав він.

Контекст

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Скандал з виїздом за кордон Чернишова

ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП на минулому тижні затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова було підписано до кінця тижня, який завершився 22 червня.

Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. І що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.

Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.

Додамо

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Кримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Чернишов Олексій Михайлович
Нафтогаз України
Володимир Зеленський
Шмигаль Денис Анатолійович
Київ
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