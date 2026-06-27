Что празднуют 27 июня в Украине и мире

Это первые выходные после летнего солнцестояния, которые приносят ряд важных мировых инициатив в сфере экономики и экологии, а также вкусные неофициальные праздники, пишет УНН.

День микро-, малых и средних предприятий (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day)

Официальный день ООН, учрежденный в 2017 году. Этот праздник подчеркивает критическую роль малого и среднего бизнеса в экономике каждой страны. Такие предприятия создают рабочие места, обеспечивают доход для местных сообществ, стимулируют инновации и являются движущей силой экономического роста.

Всемирный день рыболовства (World Fisheries Day)

Это экологический праздник, установленный в 1984 году на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в Риме. Его главная цель - не столько поздравить рыбаков (для этого есть отдельные профессиональные дни), сколько привлечь внимание к проблеме чрезмерного вылова рыбы, разрушения экосистем океанов и рек, и призвать к устойчивому и ответственному рыболовству.

Международный день слепоглухоты (Helen Keller Day)

День посвящен повышению осведомленности о людях, которые имеют одновременные нарушения зрения и слуха. Он отмечается в день рождения Хелен Келлер (1880-1968) - выдающейся американской писательницы, активистки и лектора, которая стала первым слепоглухим человеком, получившим высшее образование и доказавшим миру, что физические ограничения не являются препятствием для великих достижений.

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День солнцезащитных очков (National Sunglasses Day)

Летний праздник, который напоминает о важности защиты глаз от ультрафиолета (УФ-излучения). Это не только стильный аксессуар, но и медицинская необходимость, поэтому сегодня идеальный день, чтобы обновить свои солнцезащитные очки.

День цветения апельсина (Orange Blossom Day)

Красивый природный праздник, который чествует цветение цитрусовых деревьев, являющееся символом чистоты и нежности, а также важным ингредиентом в парфюмерии и кулинарии.

День лука (National Onion Day) в США

Гастрономический праздник, посвященный одному из важнейших и самых распространенных ингредиентов мировой кухни, без которого трудно представить большинство классических блюд.

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Суббота Петрова поста (Петровки)

Продолжается летний пост. Поскольку это суббота, церковный устав предусматривает значительное послабление: верующим разрешается употреблять горячую пищу с добавлением растительного масла, блюда из рыбы и морепродуктов, а также немного вина.

День памяти преподобного Самсона Странноприимца

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день почитают святого Самсона. Он жил в VI веке, имел медицинское образование и посвятил свою жизнь бесплатному лечению бедных и обездоленных. Он также основал в Константинополе большую больницу (странноприимный дом), где каждый мог найти приют и помощь.

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