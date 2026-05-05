Британия ввела новые санкции против рф из-за дронов и вербовки мигрантов - правительство

$44.000.0951.460.14
ukenru
09:59 • 4400 просмотра
Украинские "Фламинго" преодолели расстояние более 1500 км - Зеленский подтвердил пуски по военному заводу в чебоксарахVideo
Эксклюзив
06:13 • 33581 просмотра
Почему появляется второй подбородок и можно ли избавиться от него без косметолога
4 мая, 20:29 • 32576 просмотра
У Белого дома произошла стрельба во время выступления Трампа, ранен один человекVideo
4 мая, 19:30 • 65790 просмотра
Между огнем и взрывами: как война изменила будни украинских спасателей
4 мая, 18:50 • 37666 просмотра
Человеческая жизнь является большей ценностью, чем "празднование": Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины в ночь на 6 мая
4 мая, 16:00 • 62693 просмотра
«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению
Эксклюзив
4 мая, 15:36 • 33767 просмотра
"Царь боится, но держится" - слабеет ли путин и что происходит внутри россии
Эксклюзив
4 мая, 14:11 • 24264 просмотра
Приднестровье как "суицидальный фронт" – эксперт оценил, есть ли угроза наступления на Украину
4 мая, 12:16 • 23585 просмотра
Кабмин предлагает установить новые категории водительских удостоверений
Эксклюзив
4 мая, 12:14 • 22562 просмотра
Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
3.3м/с
17%
747мм
Популярные новости
ВСП подтвердила факт избиения военного и разыскивает оператора БпЛА, подозреваемого в преступлении5 мая, 03:37 • 26929 просмотра
Рекордные $42 млн, Бейонсе в платье-скелете и "состарившийся" Bad Bunny - чем впечатлил Met GalaVideo5 мая, 05:34 • 20265 просмотра
Блейк Лайвли и компания Бальдони заключили мировое соглашение за две недели до суда5 мая, 05:49 • 22142 просмотра
Бритни Спирс признала вину по менее тяжкому обвинению в вождении в нетрезвом виде и избежала тюремного заключения5 мая, 06:00 • 21030 просмотра
Железная дорога в трех областях оказалась под ударом рф, есть повреждения07:50 • 15476 просмотра
публикации
Сергей Бызов возобновил прямую коммуникацию ФПУ с властью для защиты прав людей труда11:51 • 816 просмотра
Беременность и роды по программе медгарантий: что получает пациентка и нужна ли дополнительная оплата11:34 • 1888 просмотра
Почему появляется второй подбородок и можно ли избавиться от него без косметолога
Эксклюзив
06:13 • 33581 просмотра
Между огнем и взрывами: как война изменила будни украинских спасателей4 мая, 19:30 • 65790 просмотра
«Паника и злость» – как в россии реагируют на визит Зеленского в Армению4 мая, 16:00 • 62693 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Иван Федоров
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Китай
Полтавская область
Соединённые Штаты
Лондон
Реклама
УНН Lite
Новый трейлер долгожданной "Одиссеи" Нолана появился в сетиVideo10:23 • 1932 просмотра
Макрон спел La Boheme под аккомпанемент Пашиняна на барабанах в ЕреванеPhotoVideo08:45 • 7306 просмотра
Соосновательница Gap Дорис Фишер, которая помогла изменить моду в США, скончалась в возрасте 94 лет06:52 • 9808 просмотра
Почему появляется второй подбородок и можно ли избавиться от него без косметолога
Эксклюзив
06:13 • 33581 просмотра
Бритни Спирс признала вину по менее тяжкому обвинению в вождении в нетрезвом виде и избежала тюремного заключения5 мая, 06:00 • 21081 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Кх-59
Фильм

Британия ввела новые санкции против рф из-за дронов и вербовки мигрантов - правительство

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Под ограничения попали 35 лиц и компаний, причастных к поставкам компонентов для БПЛА и вербовке мигрантов. Санкции затронули фирмы КНР и Таиланда.

Британия ввела новые санкции против рф из-за дронов и вербовки мигрантов - правительство

Великобритания объявила о новом пакете санкций против россии, направленном на ограничение производства дронов и борьбу со схемами использования иностранных мигрантов в войне против Украины. Об этом пишет правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает УНН.

Детали

Под санкции попали 35 физических и юридических лиц, причастных как к поставкам компонентов для российских беспилотников, так и к вербовке иностранцев для участия в войне.

Мигрантов используют как "пушечное мясо"

В британском правительстве заявляют, что россия активно использует уязвимых мигрантов для поддержки своей армии.

Практика эксплуатации уязвимых людей для поддержки незаконной войны россии является варварской

 - заявил министр по вопросам санкций Стивен Даути.

По данным Лондона, иностранцев заманивают обещаниями лучшей жизни, после чего либо отправляют на фронт, либо привлекают к работе на военных предприятиях.

В частности, упоминается программа Alabuga Start, которая связана с производством дронов в рф.

Удар по производству российских дронов

Новые санкции также направлены на разрыв цепей поставок компонентов для беспилотников.

В Британии подчеркивают, что именно дроны стали одним из ключевых инструментов российских атак по Украине.

Эти санкции направлены на тех, кто поставляет компоненты и технологии для российских дронов, используемых для ударов по гражданской инфраструктуре

- отметили в сообщении.

По оценкам, в марте 2026 года россия запускала более 200 дронов ежедневно - это рекордный показатель.

Под санкции попали и иностранные компании

Ограничения затронули не только российские структуры, но и компании из третьих стран, в частности из Китая и Таиланда, которые поставляли критические компоненты для военной промышленности рф.

Среди подсанкционных лиц - павел никитин, связанный с разработкой дрона VT-40, который массово применяется в войне против Украины.

Также санкции коснулись лиц, причастных к вербовке иностранцев, в частности полины азарных, которая организовывала переброску людей из стран Ближнего Востока и Африки в зону боевых действий.

Усиление давления на россию

В Лондоне подчеркивают, что продолжат системно усиливать экономическое и политическое давление на кремль.

Мы и впредь будем использовать все инструменты санкций, чтобы ослабить военную машину россии и поддержать Украину

- подчеркнул Даути.

Таким образом, Британия пытается одновременно ударить по военному потенциалу рф и разрушить схемы, позволяющие кремлю пополнять ресурсы для ведения войны.

В Швеции арестовали капитана подсанкционного судна, которое может входить в "теневой флот" рф04.05.2026, 15:57 • 2944 просмотра

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Таиланд
Великобритания
Китай
Украина
Лондон