Британия ввела новые санкции против рф из-за дронов и вербовки мигрантов - правительство
Киев • УНН
Под ограничения попали 35 лиц и компаний, причастных к поставкам компонентов для БПЛА и вербовке мигрантов. Санкции затронули фирмы КНР и Таиланда.
Великобритания объявила о новом пакете санкций против россии, направленном на ограничение производства дронов и борьбу со схемами использования иностранных мигрантов в войне против Украины. Об этом пишет правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает УНН.
Детали
Под санкции попали 35 физических и юридических лиц, причастных как к поставкам компонентов для российских беспилотников, так и к вербовке иностранцев для участия в войне.
Мигрантов используют как "пушечное мясо"
В британском правительстве заявляют, что россия активно использует уязвимых мигрантов для поддержки своей армии.
Практика эксплуатации уязвимых людей для поддержки незаконной войны россии является варварской
По данным Лондона, иностранцев заманивают обещаниями лучшей жизни, после чего либо отправляют на фронт, либо привлекают к работе на военных предприятиях.
В частности, упоминается программа Alabuga Start, которая связана с производством дронов в рф.
Удар по производству российских дронов
Новые санкции также направлены на разрыв цепей поставок компонентов для беспилотников.
В Британии подчеркивают, что именно дроны стали одним из ключевых инструментов российских атак по Украине.
Эти санкции направлены на тех, кто поставляет компоненты и технологии для российских дронов, используемых для ударов по гражданской инфраструктуре
По оценкам, в марте 2026 года россия запускала более 200 дронов ежедневно - это рекордный показатель.
Под санкции попали и иностранные компании
Ограничения затронули не только российские структуры, но и компании из третьих стран, в частности из Китая и Таиланда, которые поставляли критические компоненты для военной промышленности рф.
Среди подсанкционных лиц - павел никитин, связанный с разработкой дрона VT-40, который массово применяется в войне против Украины.
Также санкции коснулись лиц, причастных к вербовке иностранцев, в частности полины азарных, которая организовывала переброску людей из стран Ближнего Востока и Африки в зону боевых действий.
Усиление давления на россию
В Лондоне подчеркивают, что продолжат системно усиливать экономическое и политическое давление на кремль.
Мы и впредь будем использовать все инструменты санкций, чтобы ослабить военную машину россии и поддержать Украину
Таким образом, Британия пытается одновременно ударить по военному потенциалу рф и разрушить схемы, позволяющие кремлю пополнять ресурсы для ведения войны.
