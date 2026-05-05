Британия ввела новые санкции против рф из-за дронов и вербовки мигрантов - правительство

Великобритания объявила о новом пакете санкций против россии, направленном на ограничение производства дронов и борьбу со схемами использования иностранных мигрантов в войне против Украины. Об этом пишет правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает УНН.

Детали

Под санкции попали 35 физических и юридических лиц, причастных как к поставкам компонентов для российских беспилотников, так и к вербовке иностранцев для участия в войне.

Мигрантов используют как "пушечное мясо"

В британском правительстве заявляют, что россия активно использует уязвимых мигрантов для поддержки своей армии.

Практика эксплуатации уязвимых людей для поддержки незаконной войны россии является варварской - заявил министр по вопросам санкций Стивен Даути.

По данным Лондона, иностранцев заманивают обещаниями лучшей жизни, после чего либо отправляют на фронт, либо привлекают к работе на военных предприятиях.

В частности, упоминается программа Alabuga Start, которая связана с производством дронов в рф.

Удар по производству российских дронов

Новые санкции также направлены на разрыв цепей поставок компонентов для беспилотников.

В Британии подчеркивают, что именно дроны стали одним из ключевых инструментов российских атак по Украине.

Эти санкции направлены на тех, кто поставляет компоненты и технологии для российских дронов, используемых для ударов по гражданской инфраструктуре - отметили в сообщении.

По оценкам, в марте 2026 года россия запускала более 200 дронов ежедневно - это рекордный показатель.

Под санкции попали и иностранные компании

Ограничения затронули не только российские структуры, но и компании из третьих стран, в частности из Китая и Таиланда, которые поставляли критические компоненты для военной промышленности рф.

Среди подсанкционных лиц - павел никитин, связанный с разработкой дрона VT-40, который массово применяется в войне против Украины.

Также санкции коснулись лиц, причастных к вербовке иностранцев, в частности полины азарных, которая организовывала переброску людей из стран Ближнего Востока и Африки в зону боевых действий.

Усиление давления на россию

В Лондоне подчеркивают, что продолжат системно усиливать экономическое и политическое давление на кремль.

Мы и впредь будем использовать все инструменты санкций, чтобы ослабить военную машину россии и поддержать Украину - подчеркнул Даути.

Таким образом, Британия пытается одновременно ударить по военному потенциалу рф и разрушить схемы, позволяющие кремлю пополнять ресурсы для ведения войны.

