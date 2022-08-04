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Боррель встретился с Блинкеном: говорили об Украине и ситуации в Тайване

Боррель встретился с Блинкеном: говорили об Украине и ситуации в Тайване

Киев • УНН

 • 132224 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили войну россии против Украины, а также ситуацию в Тайване. Об этом Боррель написал в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Всегда приятно встретиться с моим другом Энтони Блинкеном. США и ЕС продолжают работать рука об руку, чтобы противостоять нападению россии на Украину”, – говорится в сообщении Борреля.

Детали

Боррель сообщил, что стороны также обсудили ядерное соглашение с Ираном (JCPOA) и возможные пути сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Always good to meet my friend @SecBlinken.

США и EU продолжают трудиться сеть в поле, чтобы попасть в сторону России в борьбе с Украиной и глобальной системой и экономикой.

We also discussed JCPOA Иран nuclear deal and how to preserve peace and stability across Taiwan Strait. pic.twitter.com/kvdArAbjIt

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 4, 2022

Дополнение

2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, 3 августа покинула остров. Она наиболее высокопоставленное официальное лицо США, посетившее остров за более чем 25 лет. Пелоси прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.

На фоне этого минобороны Китая пообещало "целевые военные операции", а армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, которые уже стартовали.

Министерство обороны Тайваня 4 августа заявило, что Китай запустил "несколько" баллистических ракет Dongfeng в воды вокруг северо-востока и юго-запада Тайваня.

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