Боррель зустрівся з Блінкеном: говорили про Україну та ситуацію у Тайвані

Цитата

“Завжди приємно зустрітись з моїм другом Ентоні Блінкеном. США та ЄС продовжують працювати рука об руку, щоб протистояти нападу росії на Україну”, – йдеться в повідомленні Борреля.

Деталі

Боррель повідомив, що сторони також обговорили ядерну угоду з Іраном (JCPOA) та можливі шляхи збереження миру і стабільності у Тайванській протоці.

Always good to meet my friend @SecBlinken.



The US and EU continue working hand in hand to push back against Russia's attack on Ukraine and the global system and economy.



We also discussed JCPOA Iran nuclear deal and how to preserve peace and stability across Taiwan Strait. pic.twitter.com/kvdArAbjIt

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 4, 2022

Доповнення

2 серпня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, 3 серпня покинула острів. Вона найбільш високопоставлена офіційна особа США, яка відвідала острів за більше ніж 25 років. Пелосі прибула туди попри застереження Китаю, який вважає острів своїм.

На тлі цього міноборони Китаю пообіцяло "цільові військові операції", а армія Китаю анонсувала військові навчання у шести районах навколо Тайваню з 4 по 7 серпня, які вже стартували.

Міністерство оборони Тайваню 4 серпня заявило, що Китай запустив "кілька" балістичних ракет Dongfeng у води навколо північного сходу та південного заходу Тайваню.