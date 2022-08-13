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Блинкен отреагировал на суд в самопровозглашенной "ДНР" над 5 иностранцами

Киев • УНН

 • 106041 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В понедельник, 15 августа, в так называемой "ДНР" террористы планируют начать суд над пятью иностранцами, которые сражались на стороне Украины и захвачены в плен. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отреагировал на это заявление в своем Twitter, передает УНН.

Блинкен отреагировал на суд в самопровозглашенной "ДНР" над 5 иностранцами

Детали

Речь идет о трех британцах — Дилане Хили, Джоне Хардинге и Эндрю Хилле, а также гражданах Швеции и Хорватии Матиасе Густавссоне и Векославе Пребеге.

На ситуацию отреагировал Госсекретарь США Энтони Блинкен:

Цитата

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что оккупационные власти на востоке Украины обвиняют граждан Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия и ее марионетки обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", – написал Блинкен.

Дополнение

В "суд" так называемой "ДНР" поступило новое дело в отношении иностранных военных из Швеции, Хорватии и Великобритании, которые воевали в рядах ВСУ и попали в плен.

Как отметили, в начале июня "суд" самопровозглашенной "ДНР" по такому же обвинению приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Королевства Марокко Брагима Саадуна.

Кроме того, еще один приговоренный к смерти в самопровозглашенной республике 45-летний британец Пол Ури умер 10 июля "по болезни". Его задержали на контрольно-пропускном пункте 25 апреля вместе с 22-летним Диланом Гили, британским волонтером. По данным The Guardian, Пол Ури не участвовал в боевых действиях и был волонтером.

We are concerned by reports of British, Swedish & Croatian nationals being charged by illegitimate authorities in eastern Ukraine. Russia and its proxies have an obligation to respect international humanitarian law, including the rights & protections afforded to prisoners of war.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 13, 2022

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