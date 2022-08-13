Блінкен відреагував на суд в самопроголошеній "ДНР" над 5 іноземцями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У понеділок, 15 серпня, у так званій "ДНР" терористи планують розпочати суд над п'ятьма іноземцями, які билися на боці України та захоплені в полон. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відреагував на цю заяву у своєму Twitter, передає УНН.
Деталі
Йдеться про трьох британців — Ділана Хілі, Джона Хардінга та Ендрю Хілла, а також громадян Швеції та Хорватії Матіаса Густавссона і Векослава Пребега.
На ситуацію відреагував Держсекретар США Ентоні Блінкен:
Цитата
"Ми стурбовані повідомленнями про те, що окупаційна влада на сході України звинувачує громадян Великобританії, Швеції та Хорватії. Росія та її маріонетки зобов'язані дотримуватися міжнародного гуманітарного права, включаючи права та захист, що надаються військовополоненим", – написав Блінкен.
Доповнення
До "суду" так званої "ДНР" надійшла нова справа щодо іноземних військових зі Швеції, Хорватії та Великої Британії, які воювали в лавах ЗСУ та потрапили в полон.
Як зазначили, на початку червня "суд" самопроголошеної "ДНР" за таким самим звинуваченням засудив до страти двох громадян Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також громадянина Королівства Марокко Брагіма Саадуна.
Крім того, ще один засуджений до смерті у самопроголошеній республіці 45-річний британець Пол Урі помер 10 липня "через хворобу". Його затримали на контрольно-пропускному пункті 25 квітня разом із 22-річним Діланом Гілі, британським волонтером. За даними The Guardian, Пол Урі не брав участі у бойових діях і був волонтером.