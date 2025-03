У Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп. В настоящее время он направляется с государственным визитом в Великобританию.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы обратились к мужчине с устным предупреждением. Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.

Подобный инцидент произошел в середине марта прошлого года. Тогда в Белом доме была проведена эвакуация из-за выстрелов возле здания на северной лужайке.

Также стоит добавить, что недавно неизвестный мужчина поджег себя в парке возле Белого дома. Отмечается, что сотрудники Секретной службы прибыли на место происшествия и вместе с представителями парковой полиции США и персоналом по обслуживанию парков оказали первую помощь мужчине, который совершил самоподжог.

A man was taken down near the White House on Sunday night after U.S. Secret Service agents opened fire. https://t.co/X58DRcIVTZ pic.twitter.com/b2cTkWyTS6

— China Xinhua News (@XHNews) 3 червня 2019 р.