Біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина

Інцидент стався невдовзі після того, як південну галявину перед Білим домом покинув президент США Дональд Трамп. В даний час він прямує з державним візитом до Великої Британії.

Відзначається, що співробітники Секретної служби звернулися до чоловіка з усним попередженням. Інформації про стан здоров’я потерпілого немає.

Подібний інцидент стався в середині березня минулого року. Тоді в Білому домі була проведена евакуація через постріли біля будівлі на північній галявині.

Також варто додати, що нещодавно невідомий чоловік підпалив себе в парку поблизу Білого дому. Відзначається, що співробітники Секретної служби прибули на місце події і разом з представниками паркової поліції США і персоналом з обслуговування парків надали першу допомогу чоловіку, що вчинив самопідпал.

A man was taken down near the White House on Sunday night after U.S. Secret Service agents opened fire. https://t.co/X58DRcIVTZ pic.twitter.com/b2cTkWyTS6

— China Xinhua News (@XHNews) 3 червня 2019 р.