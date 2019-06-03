Біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по людині, яка намагалася проникнути на оточену територію біля Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на місцеву владу, пише УНН.

Інцидент стався невдовзі після того, як південну галявину перед Білим домом покинув президент США Дональд Трамп. В даний час він прямує з державним візитом до Великої Британії.

Відзначається, що співробітники Секретної служби звернулися до чоловіка з усним попередженням. Інформації про стан здоров’я потерпілого немає.

Подібний інцидент стався в середині березня минулого року. Тоді в Білому домі була проведена евакуація через постріли біля будівлі на північній галявині.

Також варто додати, що нещодавно невідомий чоловік підпалив себе в парку поблизу Білого дому. Відзначається, що співробітники Секретної служби прибули на місце події і разом з представниками паркової поліції США і персоналом з обслуговування парків надали першу допомогу чоловіку, що вчинив самопідпал.

A man was taken down near the White House on Sunday night after U.S. Secret Service agents opened fire. https://t.co/X58DRcIVTZ pic.twitter.com/b2cTkWyTS6

— China Xinhua News (@XHNews) 3 червня 2019 р.

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