Біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по людині, яка намагалася проникнути на оточену територію біля Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на місцеву владу, пише УНН.
Інцидент стався невдовзі після того, як південну галявину перед Білим домом покинув президент США Дональд Трамп. В даний час він прямує з державним візитом до Великої Британії.
Відзначається, що співробітники Секретної служби звернулися до чоловіка з усним попередженням. Інформації про стан здоров’я потерпілого немає.
Подібний інцидент стався в середині березня минулого року. Тоді в Білому домі була проведена евакуація через постріли біля будівлі на північній галявині.
Також варто додати, що нещодавно невідомий чоловік підпалив себе в парку поблизу Білого дому. Відзначається, що співробітники Секретної служби прибули на місце події і разом з представниками паркової поліції США і персоналом з обслуговування парків надали першу допомогу чоловіку, що вчинив самопідпал.
A man was taken down near the White House on Sunday night after U.S. Secret Service agents opened fire. https://t.co/X58DRcIVTZ pic.twitter.com/b2cTkWyTS6— China Xinhua News (@XHNews) 3 червня 2019 р.