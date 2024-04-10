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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  105898 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  108563 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  108912 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
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Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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8 апреля 2024, 11:35  •  129440 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  493327 просмотра

Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой

Байден резко раскритиковал действия Израиля в Газе и подход Нетаньяху, назвав ошибкой и неприемлемым то, что автомобили волонтерской помощи были атакованы беспилотниками, и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доступ к продовольствию и медикаментам.

Война •   •  14266 просмотра
Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой

Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

Ллойд Остин, глава Пентагона, выступил против атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, посоветовав Украине сосредоточиться на ударах, которые имеют непосредственное влияние на войну.

Война •   •  20672 просмотра
Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение

В Черновцах уличные фонари и другое наружное освещение будут выключать с полуночи до 4 утра во время комендантского часа, начиная с 15 апреля, чтобы сэкономить средства из городского бюджета из-за российских атак на энергетический сектор Украины.

Общество •   •  19245 просмотра
В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение

Всемирный день ягуара, Международный день булавки, День братьев и сестер. Что еще можно отметить 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня ягуара. По оценкам ученых, сейчас в дикой природе насчитывается не более 150 тысяч особей ягуаров.

УНН Lite •   •  17897 просмотра
Всемирный день ягуара, Международный день булавки, День братьев и сестер. Что еще можно отметить 10 апреля

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе, Украина, произошел взрыв, вызвавший воздушную тревогу в регионе после того, как, по сообщениям, ракета была выпущена из Черного моря в сторону Одессы.

Война •   •  21079 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

Швейцария планирует отказаться от нейтралитета и сотрудничать с союзниками по НАТО в случае российской агрессии для обеспечения своей обороны, приостановив нейтралитет и организовав совместную оборону с партнерами в случае нападения.

Война •   •  24072 просмотра
Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине

Зеленский раскритиковал "примитивный" мирный план Трампа по передаче украинских территорий России, заявив, что переговоры с Путиным сомнительны, а на кону стоят человеческие жизни.

Война •   •  24819 просмотра
Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине

Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

Британия направила шесть истребителей в Румынию в рамках миссии НАТО.

Война •   •  23516 просмотра
Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией

Штаб-квартира НАТО будет создана в Миккели, Финляндия, в 140 км от российской границы, для планирования учений и управления финскими и шведскими войсками в случае необходимости.

Война •   •  21520 просмотра
В Финляндии создадут штаб НАТО в 140 км от границы с Россией

Ключевая военная база хунты Мьянмы перешла в руки повстанцев

Повстанцы в Мьянме объявили о захвате военной базы вблизи стратегического торгового города Мьявади на границе с Таиландом, нанеся серьезный удар по военному режиму, который уже несколько месяцев сдает позиции оппозиционным группам.

Война •   •  19415 просмотра
Ключевая военная база хунты Мьянмы перешла в руки повстанцев