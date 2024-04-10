Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой

Президент США Джо Байден резко критиковал действия Израиля в секторе Газа и назвал ошибкой подход премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Об этом он сообщил в интервью испаноязычной телекомпании Univision, пишет CNN, передает УНН.

Детали

Я скажу, что считаю его действия ошибкой. Я не согласен с его подходом. Я считаю недопустимым, что авто волонтеров были атакованы беспилотниками сказал Байден.

Это самые резкие и критические замечания американского президента в адрес Нетаньяху.

Байде также "призвал израильтян к прекращению огня, чтобы в течение следующих шести - восьми недель они обеспечили полный доступ к продовольствию и медикаментам, поступающим в страну".

По его словам, поставлять продовольствие в Газу готовы многие страны, включая Египет, Иорданию и Саудовскую Аравию.

Я считаю, что нет никаких оправданий тому, чтобы не обеспечить медицинские и продовольственные потребности этих людей. Это нужно сделать сейчас подчеркнул президент США в интервью.

Контекст

2 апреля волонтерская организация WCK, занимающаяся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от стихийного бедствия, получила сообщение о гибели своих сотрудников в результате удара по их автомобилям.

Погибли семь сотрудников WCK: палестинец, граждане Австралии, Польши, Великобритании и волонтер с двойным гражданством США и Канады.

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