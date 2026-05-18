Атака рф затронула 8 областей, один из дронов ударил по судну Китая - Зеленский анонсировал работу с партнерами по ПВО

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Во время ночной атаки 524 дронами и 22 ракетами российский БпЛА попал в китайское судно. Зеленский призвал партнеров усилить ПВО и антибаллистику.

Один из беспилотников во время ночной дроновой атаки рф ударил по судну, принадлежащему Китаю, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув потребность в собственной антибаллистике и укреплении ПВО и анонсировав в этом контексте работу с партнерами на этой неделе, пишет УНН.

Более 6 часов ночью продолжалась российская атака по Днепру и области. Ракетным ударом повреждена многоэтажка, есть значительные разрушения другой гражданской инфраструктуры. В области была под ударом энергетика, жилые дома. Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по судну, принадлежащему Китаю. россияне не могли не знать, какое судно в море. В целом были разрушения в восьми областях, и по состоянию на данный момент известно о десятках раненых по стране, среди них дети

- сообщил Зеленский в соцсетях.

В целом, как отметил Президент, россияне использовали в этом ударе 524 ударных дрона и 22 ракеты различных типов – баллистические и крылатые. "Во многих приграничных и прифронтовых громадах тревога продолжается, но везде, где позволяет ситуация с безопасностью, наши службы работают", - добавил он.

россия полагается на баллистику, чтобы наносить удары по людям, и именно поэтому должны в Европе сделать все, чтобы против этого была надежная защита. Европа должна иметь собственные антибаллистические системы и быть самодостаточной против этих угроз. Мы снова повторяем: нам нужна собственная антибаллистика и укрепление украинской ПВО уже сейчас. Эта неделя – работа с партнерами для усиления защиты жизней. Спасибо всем, кто уже работает над этим вместе с Украиной

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Днепр (город)
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Одесса