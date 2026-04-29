Арест земельного участка снимут - Рада разблокировала строительство Музея Революции Достоинства новым законом

Верховная Рада Украины в среду, 29 апреля, приняла законопроект №14166, которым создаются условия для разблокирования строительства Музея Революции Достоинства. Документ принят в целом, сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.

За принятие соответствующего закона проголосовали 278 народных депутатов. Согласно пояснительной записке, целью проекта закона является создание надлежащих правовых условий для завершения строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Данный комплекс планируется как центральное место чествования памяти участников Революции Достоинства и символ борьбы украинского народа за свободу, достоинство и европейские ценности - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, данный документ предлагает механизмы снятия ареста с участка на улице Героев Небесной Сотни и отмены лишних разрешительных процедур, которые годами тормозили проект из-за правовых противоречий.

В 2018 году в Украине провели международный конкурс проектов Мемориала. Однако, по данным СМИ, он был организован без полного пакета исходных данных. Это создало юридические и технические противоречия.

К тому же, существовали и другие бюрократические ограничения. Речь идет о статусе охранной зоны, аресте земельного участка, разрешительных коллизиях и т.д. Вышеупомянутые ограничения де-факто заморозили строительство мемориала.

Арест на соответствующий земельный участок был наложен в рамках уголовных производств по событиям Революции Достоинства. По данным украинских СМИ, это было сделано для сохранения возможных вещественных доказательств и недопущения проведения каких-либо работ до завершения соответствующих процессуальных действий.

Чтобы обеспечить полноценное строительство Музея, необходимо устранить вышеупомянутые ограничения, сообщают украинские СМИ.

В феврале 2026 года Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который отменяет ряд разрешительных процедур для строительства Музея Революции Достоинства, которое из-за правовых коллизий в свое время было заморожено.