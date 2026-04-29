Арест земельного участка снимут - Рада разблокировала строительство Музея Революции Достоинства новым законом

Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg
Более 43 тысяч военных прошли реабилитацию в профсоюзных санаториях - глава ФПУ Сергей Бызов
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
После 30 не поздно — директор Перинатального центра Говсеев об оптимальном возрасте для рождения ребенка
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
Парламент вслед за военным положением одобрил продление мобилизации
Популярные новости
Генштаб сообщил о 1180 ликвидированных россиянах за сутки и существенных потерях техникиPhoto29 апреля, 04:00 • 22655 просмотра
Ракетно-дроновая атака на Шостку унесла жизнь женщины и вызвала масштабные пожары29 апреля, 04:11 • 15793 просмотра
Ночные удары по Крыму повредили подстанцию и вероятные позиции военных РФ29 апреля, 04:35 • 18306 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы06:46 • 22387 просмотра
Права венгров в Украине не ущемляют - глава Берегово во время встречи с Мадьяром08:02 • 11780 просмотра
публикации
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
10:12 • 7296 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
Эксклюзив
08:26 • 18254 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы06:46 • 22444 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
06:19 • 26790 просмотра
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
Эксклюзив
28 апреля, 11:37 • 74956 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 21358 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 30089 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 42529 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 57640 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 56024 просмотра
Арест земельного участка снимут - Рада разблокировала строительство Музея Революции Достоинства новым законом

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Рада приняла закон для разблокирования строительства Музея Революции Достоинства. Документ снимает арест с участка и отменяет лишние разрешительные процедуры.

Верховная Рада Украины в среду, 29 апреля, приняла законопроект №14166, которым создаются условия для разблокирования строительства Музея Революции Достоинства. Документ принят в целом, сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.

Детали

За принятие соответствующего закона проголосовали 278 народных депутатов. Согласно пояснительной записке, целью проекта закона является создание надлежащих правовых условий для завершения строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Данный комплекс планируется как центральное место чествования памяти участников Революции Достоинства и символ борьбы украинского народа за свободу, достоинство и европейские ценности

- говорится в пояснительной записке.

Кроме того, данный документ предлагает механизмы снятия ареста с участка на улице Героев Небесной Сотни и отмены лишних разрешительных процедур, которые годами тормозили проект из-за правовых противоречий.

Контекст

В 2018 году в Украине провели международный конкурс проектов Мемориала. Однако, по данным СМИ, он был организован без полного пакета исходных данных. Это создало юридические и технические противоречия.

К тому же, существовали и другие бюрократические ограничения. Речь идет о статусе охранной зоны, аресте земельного участка, разрешительных коллизиях и т.д. Вышеупомянутые ограничения де-факто заморозили строительство мемориала.

Арест на соответствующий земельный участок был наложен в рамках уголовных производств по событиям Революции Достоинства. По данным украинских СМИ, это было сделано для сохранения возможных вещественных доказательств и недопущения проведения каких-либо работ до завершения соответствующих процессуальных действий.

Чтобы обеспечить полноценное строительство Музея, необходимо устранить вышеупомянутые ограничения, сообщают украинские СМИ.

Напомним

В феврале 2026 года Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который отменяет ряд разрешительных процедур для строительства Музея Революции Достоинства, которое из-за правовых коллизий в свое время было заморожено.

