Американцы вышли на протесты после увольнения Трампом генпрокурора

Против увольнения Джеффа Сешнса провели более 900 демонстраций по всей стране. Протестующие также собрались для защиты специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует российское вмешательство в выборы в США в 2016 году.

В то же время генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд и еще 17 прокуроров штатов направили письмо новому и.о. генерального прокурора США Мэтью Уитакеру, чтобы тот отстранился от дела Мюллера.

"Вы должны знать, что ваши публичные комментарии, критикующие расследование Мюллера, широко распространяются. При различных возможностях - в печатных изданиях, на телевидении и в социальных сетях - вы предложили сократить бюджет специального прокурора или ограничить его полномочия относительно направления работы следствия. Будучи прокурорами и сотрудниками правоохранительных органов, приверженными верховенству права, мы считаем, что независимый специальный прокурор должен иметь все полномочия для расследования и... расследовать любые нарушения федерального закона", - говорится в обращении.

Напомним, по данным американских СМИ, специальный прокурор США Роберт Мюллер и его команда находятся в процессе составления окончательного отчета после почти 18-месячного расследования вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп уволил с поста генерального прокурора Джеффа Сешнса. Обязанности генпрокурора США исполняет Мэтью Уитакер, который активно критиковал спецпрокурора Мюллера.

Been to more than a couple White House protests and this is the loudest one where Trump is actually at home. No way he can't hear this. pic.twitter.com/SZrNUikkKY

— Ryan Koronowski (@koronet) 8 ноября 2018 г.

Impressive turnout for a city this size. Earlier this evening streets packed across downtown #Cincinnati. #ProtectMueller pic.twitter.com/XX7RhCiZzb

— Scott Ford (@ScottFordTVGuy) 8 ноября 2018 г.