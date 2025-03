Американці вийшли на протести після звільнення Трампом генпрокурора

Проти звільнення Джеффа Сешнса провели понад 900 демонстрацій по всій країні. Протестувальники також зібралися для захисту спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує російське втручання у вибори в США в 2016 році.

У той же час генеральний прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд та ще 17 прокурорів штатів направили лист новому в.о. генерального прокурора США Метью Вітакеру, щоб той відсторонився від справи Мюллера.

"Ви повинні знати, що ваші публічні коментарі, які критикують розслідування Мюллера, широко поширюються. За різних можливостей - у друкованих виданнях, на телебаченні і у соціальних мережах - ви запропонували скоротити бюджет спеціального прокурора або обмежити його повноваження щодо спрямування роботи слідства. Будучи прокурорами і співробітниками правоохоронних органів, прихильними верховенству права, ми вважаємо, що незалежний спеціальний прокурор повинен мати всі повноваження для розслідування і... розслідувати будь-які порушення федерального закону", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер і його команда перебувають у процесі складання остаточного звіту після майже 18-місячного розслідування втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах в 2016 році.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп звільнив з посади генерального прокурора Джеффа Сешнса. Обов'язки генпрокурора США виконує Метью Вітакер, який активно критикував спецпрокурора Мюллера.

Been to more than a couple White House protests and this is the loudest one where Trump is actually at home. No way he can not hear this. pic.twitter.com/SZrNUikkKY

- Ryan Koronowski (@koronet) 8 листопада 2018 р

Impressive turnout for a city this size. Earlier this evening streets packed across downtown #Cincinnati. #ProtectMueller pic.twitter.com/XX7RhCiZzb

— Scott Ford (@ScottFordTVGuy) 8 ноября 2018 г.