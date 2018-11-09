Американці вийшли на протести після звільнення Трампом генпрокурора

ukru
Ексклюзив
12:16 • 31123 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 75943 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 82944 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 74636 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 99254 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 107687 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 68888 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81009 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 146376 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224734 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 144887 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 138883 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 116331 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 103408 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 94398 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 75899 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 107675 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 146365 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 494978 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 575024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 40816 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 49033 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 187456 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 182952 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 182218 перегляди
Актуальне
Американці вийшли на протести після звільнення Трампом генпрокурора

Американці вийшли на протести після звільнення Трампом генпрокурора

Київ • УНН

 • 10240 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Звільнення президентом США Дональдом Трампом Джеффа Сешнса з посади генерального прокурора, який очолює і міністерство юстиції країни, спровокувало масові протести американців. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.

Проти звільнення Джеффа Сешнса провели понад 900 демонстрацій по всій країні. Протестувальники також зібралися для захисту спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує російське втручання у вибори в США в 2016 році.

У той же час генеральний прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд та ще 17 прокурорів штатів направили лист новому в.о. генерального прокурора США Метью Вітакеру, щоб той відсторонився від справи Мюллера.

"Ви повинні знати, що ваші публічні коментарі, які критикують розслідування Мюллера, широко поширюються. За різних можливостей - у друкованих виданнях, на телебаченні і у соціальних мережах - ви запропонували скоротити бюджет спеціального прокурора або обмежити його повноваження щодо спрямування роботи слідства. Будучи прокурорами і співробітниками правоохоронних органів, прихильними верховенству права, ми вважаємо, що незалежний спеціальний прокурор повинен мати всі повноваження для розслідування і... розслідувати будь-які порушення федерального закону", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер і його команда перебувають у процесі складання остаточного звіту після майже 18-місячного розслідування втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах в 2016 році.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп звільнив з посади генерального прокурора Джеффа Сешнса. Обов'язки генпрокурора США виконує Метью Вітакер, який активно критикував спецпрокурора Мюллера.

Been to more than a couple White House protests and this is the loudest one where Trump is actually at home. No way he can not hear this. pic.twitter.com/SZrNUikkKY

- Ryan Koronowski (@koronet) 8 листопада 2018 р

Impressive turnout for a city this size. Earlier this evening streets packed across downtown #Cincinnati. #ProtectMueller pic.twitter.com/XX7RhCiZzb

— Scott Ford (@ScottFordTVGuy) 8 ноября 2018 г.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17