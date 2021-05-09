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Американский крейсер задержал корабль с российскими ракетами на борту

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Управляемый ракетный крейсер USS “Монтерей” ВМС США в международных водах Северо-Аравийского моря задержал корабль без опознавательных знаков и изъял незаконную партию оружия. Там были противотанковые управляемые ракеты российского производства, китайские винтовки, пулеметы и гранатометы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Состав оружия включал десятки усовершенствованных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок типа 56, а также сотни пулеметов ПКМ, снайперских винтовок и гранатометов с реактивными гранатами. Другие компоненты оружия включали усовершенствованные оптические прицелы ”, - говорится в заявлении Бахрейнский флота.

Детали

Сейчас боеприпасы находятся под арестом США в ожидании окончательной утилизации, тогда как первоисточник и предполагаемое место назначения оружия находятся под следствием.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.

Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV

— US 5th Fleet (@ US5thFleet) May 8, 2021

“После изъятия незаконного груза судно было оценено на пригодность для плавания, а после допроса его экипаж получил пищу и воду перед выпуском”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Разведуправления Министерства обороны США опубликовало доклад о глобальных угрозах в 2021 году предупредило об угрозах со стороны России. В документе говорится, что главным соперником США является КНР и РФ. Эти страны хотят конкурировать с военным доминированием Вашингтона. Для этого Москва и Пекин используют наемников, кибернападения, дезинформацию, экономические нападения и тому подобное.

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