Американський крейсер затримав корабель з російськими ракетами на борту

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Керований ракетний крейсер USS “Монтерей” ВМС США у міжнародних водах Північно-Аравійського моря затримав корабель без розпізнавальних знаків і вилучив незаконну партію зброї. Там були протитанкові керовані ракети російського виробництва, китайські гвинтівки, кулемети та гранатомети. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Склад зброї включав десятки вдосконалених протитанкових керованих ракет російського виробництва, тисячі китайських штурмових гвинтівок типу 56, а також сотні кулеметів ПКМ, снайперських гвинтівок та гранатометів із реактивними гранатами. Інші компоненти зброї включали вдосконалені оптичні приціли”, — йдеться у заяві Бахрейнського флоту.

Деталі

Зараз боєприпаси перебувають під арештом США в очікуванні остаточної утилізації, тоді як першоджерело та передбачуване місце призначення зброї знаходяться під слідством.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.

Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

“Після вилучення незаконного вантажу судно було оцінено на придатність для плавання, а після допиту його екіпаж отримав їжу та воду перед випуском”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Розвідуправління Міністерства оборони США опублікувало доповідь про глобальні загрози у 2021 році попередило про загрози з боку Росії.  У документі йдеться, що головним суперником США є КНР та РФ. Ці країни хочуть конкурувати з військовим домінуванням Вашингтона. Для цього Москва та Пекін використовують найманців, кібернапади, дезінформацію, економічні напади тощо.

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