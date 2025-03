Американський крейсер затримав корабель з російськими ракетами на борту

Цитата

“Склад зброї включав десятки вдосконалених протитанкових керованих ракет російського виробництва, тисячі китайських штурмових гвинтівок типу 56, а також сотні кулеметів ПКМ, снайперських гвинтівок та гранатометів із реактивними гранатами. Інші компоненти зброї включали вдосконалені оптичні приціли”, — йдеться у заяві Бахрейнського флоту.

Деталі

Зараз боєприпаси перебувають під арештом США в очікуванні остаточної утилізації, тоді як першоджерело та передбачуване місце призначення зброї знаходяться під слідством.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

“Після вилучення незаконного вантажу судно було оцінено на придатність для плавання, а після допиту його екіпаж отримав їжу та воду перед випуском”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Розвідуправління Міністерства оборони США опублікувало доповідь про глобальні загрози у 2021 році попередило про загрози з боку Росії. У документі йдеться, що головним суперником США є КНР та РФ. Ці країни хочуть конкурувати з військовим домінуванням Вашингтона. Для цього Москва та Пекін використовують найманців, кібернапади, дезінформацію, економічні напади тощо.