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10 стран и ЕС осудили развертывание войск КНДР в рф для использования против Украины: что заявляют

10 стран и ЕС осудили развертывание войск КНДР в рф для использования против Украины: что заявляют

Киев  •  УНН

 • 2215 просмотра

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Министры иностранных дел 11 стран и ЕС осудили военное сотрудничество между КНДР и Россией, включая развертывание северокорейских войск. Страны призвали Пхеньян прекратить помощь Москве и вывести свои войска.

Руководители дипломатии 11 стран и ЕС осудили военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включая развертывание войск КНДР в РФ для использования на поле боя против Украины, и призвали Пхеньян прекратить помощь Москве и вывести свои войска. Заявление распространил Госдепартамент США в понедельник, 16 декабря, пишет УНН.

Детали

«Мы, министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Высокий представитель ЕС решительно осуждаем усиление военного сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и российской федерацией, включая развертывание войск КНДР в России для использования на поле боя против Украины. Продолжая демонстрировать поддержку и единство, мы напоминаем и усиливаем наши скоординированные санкции от мая 2024 года и совместное заявление о сотрудничестве между КНДР и Россией», - говорится в заявлении.

Главы дипломатий 10 стран, в том числе стран G7, и ЕС заявили, что «прямая поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины означает опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности». «Экспорт КНДР баллистических ракет, артиллерийских снарядов и другого военного оборудования России для использования против Украины, а также обучение Россией солдат КНДР с использованием оружия или связанных с ним материалов являются грубыми нарушениями резолюций Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009), и 2270 (2016). Мы глубоко обеспокоены любой политической, военной или экономической поддержкой, которую Россия может оказывать незаконным программам вооружения КНДР, включая оружие массового уничтожения и средства его доставки, что ухудшит и без того напряженную обстановку на Корейском полуострове», - говорится в заявлении.

«Вместе мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины, которая защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность. Мы призываем КНДР немедленно прекратить любую помощь России в агрессивной войне против Украины, в том числе путем вывода своих войск. Мы призываем Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины и прекратить военное сотрудничество с КНДР. Мы призываем членов более широкого международного сообщества присоединиться к нашему призыву, и мы будем продолжать действовать согласованно, в частности путем введения экономических санкций, чтобы ответить на опасность, которую создает партнерство КНДР и России», - говорится в заявлении.

В ЦПД СНБО раскрыли вражескую тактику использования кндровцев на курщине16 дек. 2024, 07:45 • 11728 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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