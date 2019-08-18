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ЗМІ дізналися про продовольчу кризу в Британії при "жорсткому" Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Британія може зіткнутися з нестачею продуктів харчування, медикаментів та палива в разі виходу з Європейського союзу без угоди. Про це пише The Times, посилаючись на урядові документи, які опинилися в її розпорядженні, передає УНН.

У них також йдеться, що при сценарії “жорсткого” Brexit існує ризик виникнення критичної ситуації в портах і суворого кордону з Ірландією, а також зростання витрат на соціальне забезпечення.

У складених кабінетом міністрів документах зазначається, що розпалювання ситуації на кордоні з Ірландією може довести до масових протестів, які здатні привести до блокування доріг. У свою чергу, затримки на кордоні можуть торкнутися питання термінів поставок палива, що потенційно призведе до збоїв у забезпеченні Лондона і південного сходу Британії.

Також в документах вказується, що до 85% вантажних транспортних засобів можуть зіткнутися із затримками в декілька днів при проході через французьку митницю. За попередніми підрахунками, істотні перебої роботи в портах можуть тривати до трьох місяців, перш ніж потік трафіку покращиться.

Крім цього уряд вважає, що мита на імпорт бензину можуть привести до закриття двох нафтопереробних підприємств, позбавлення 2 тисяч людей робочих місць і страйків. Через затримки на пропускних пунктах, як то кажуть в документах, можуть виникнути проблеми з появою на прилавках свіжих продуктів, внаслідок чого на них виростуть ціни. У свою чергу, підвищення цін торкнеться сфери соцзабезпечення, дрібних і великих постачальників. Перші будуть відчувати наслідки Brexit близько двох-трьох місяців, другі — до півроку.

Як зазначав УНН, Джонсон звинуватив супротивників Brexit у співпраці з ЄС.

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