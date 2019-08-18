ЗМІ дізналися про продовольчу кризу в Британії при "жорсткому" Brexit

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Британія може зіткнутися з нестачею продуктів харчування, медикаментів та палива в разі виходу з Європейського союзу без угоди. Про це пише The Times, посилаючись на урядові документи, які опинилися в її розпорядженні, передає УНН.