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Зіткнення поїздів у Чехії: всім пасажирам "застряглих" через аварію рейсів забезпечили стикування

Київ • УНН

 • 31411 перегляди

Підмінний поїзд №1021 вже прибув до Кошице із пасажирами в напрямку Чопа - далі до Закарпаття домовлено із словацькими колегами: вони оперативно транспортуватимуть наших пасажирів резервними автобусами.

Всім пасажирам рейсів, які застрягли через зіткнення поїздів у Чехії, забезпечили стикування. Підмінний поїзд №1021 вже прибув до Кошице із пасажирами в напрямку Чопа - далі до Закарпаття домовлено зі словацькими колегами, що вони оперативно транспортуватимуть пасажирів резервними автобусами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укрзалізницю.

"Всім пасажирам "застряглих" через аварію чеських рейсів забезпечили стикування! Підмінний поїзд №1021 вже прибув до Кошице із пасажирами в напрямку Чопа — далі до Закарпаття домовлено із словацькими колегами: вони оперативно транспортуватимуть наших пасажирів резервними автобусами", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пасажирів у зворотному напрямку — з Чопа до Праги — забирає поїзд ZSSK №963 Мукачево — Кошице, в який сьогодні для цього додали два спеціальних вагона. У Кошице пасажирів з України вже очікуватиме чеський рейс RJ1020 до Праги.

Зіткнення поїздів у Чехії: стала відома попередня причина катастрофи 06.06.24, 14:51 • 26712 переглядiв

"Празький поїзд №1023 вже також прибув до Перемишля, наразі триває пересадка пасажирів до українських поїздів. Укрзалізниця виділила місця у поїзді №32 для 55 пасажирів до Львова, довеземо туди ще до настання комендантської години. Решта 83 пасажири до Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва будуть пересаджені на Інтерсіті+ №716 і дістануться пунктів призначення вранці", - інформує Укрзалізниця.    

Окрім того, зазначається, що друзі Укрзалізниці з World Central Kitchen вже готові нагодувати пасажирів з Чехії, що натерпілися сьогодні за день мандрів європейськими залізницями, вечерею на території України.

Доповнення

Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія потягів. Пасажирський потяг "Прага - Кошице" чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним потягом.

Серед 4 загиблих в результаті зіткнення пасажирського і вантажного поїздів були двоє громадян України.

Як вказали в МЗС України, консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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