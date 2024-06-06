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Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку
Подменный поезд №1021 уже прибыл в Кошице с пассажирами в направлении Чопа - далее в Закарпатье договорено со словацкими коллегами: они оперативно будут транспортировать наших пассажиров резервными автобусами.
В Нидерландах сайты политических сил подверглись кибератаке со стороны рф-хакеров после начала выборов в ЕС
Сайты голландских политических партий подверглись DDoS-атакам со стороны пророссийской хакерской группировки HackNeT в первый день выборов в ЕС.
Раде предлагают предоставить бронь от мобилизации 100% сотрудников ГСЧС
В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий забронировать 100% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям от мобилизации в связи с их важной ролью в спасательных операциях и расчистке завалов после российских атак.
россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: три человека ранены
Российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, ранив трех человек и повредив жилые дома, хозяйственные постройки, солнечные батареи, линии электропередач и экскаватор.
Более 50% подростков склонны пренебрегать правилами безопасности в отношении взрывоопасных предметов
Согласно исследованию осведомленности и моделей поведения среди детей и их родителей, проведенному ЮНИСЕФ и rating Group, 53% украинских подростков в возрасте 14-17 лет подвержены рискованному поведению по отношению к минам и взрывоопасным предметам.
Завтра по Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - "Укрэнерго"
7 июня по всей стране будут введены ограничения на потребление электроэнергии в связи с прогнозируемым дефицитом, а в случае превышения лимитов будут применяться графики аварийного отключения.
"Вся Европа будет под угрозой": Байден призвал мир не допустить поражения Украины в войне против рф
Президент США Джо Байден заявил, что мир должен поддержать Украину в войне против рф, поскольку, если Украина упадет, соседние страны и вся Европа окажутся под угрозой российской агрессии.
Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении
Российский генерал-полковник Олег Макаревич, командующий группой войск "Днепр", отдал приказ о взрыве Каховской гидроэлектростанции 5-6 июня 2023 года, что привело к разрушению критически важной инфраструктуры, гибели людей, затоплению населенных пунктов, перебоям с водоснабжением и угрозе Запорожской атомной электростанции.
Годовщина высадки союзников в Нормандии: Зеленский присоединился к церемонии
Мировые лидеры, включая Владимира Зеленского, собрались во французской Нормандии, чтобы отметить 80-ю годовщину высадки союзников во время Второй мировой войны.
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Во время жары и отключения электроэнергии, чтобы избежать пищевых отравлений, тщательно готовьте пищу, особенно мясо, яйца и морепродукты, избегайте приготовления дополнительных блюд, не размораживайте продукты при комнатной температуре и используйте проверенную воду и свежие продукты.