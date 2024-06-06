Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку

Всем пассажирам рейсов, застрявшим из-за столкновения поездов в Чехии, обеспечили стыковку. Подменный поезд №1021 уже прибыл в Кошице с пассажирами в направлении Чопа - далее в Закарпатье договорено со словацкими коллегами, что они оперативно будут транспортировать пассажиров резервными автобусами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрзализныцю.

"Всем пассажирам "застрявших" из-за аварии чешских рейсов обеспечили стыковку! Подменный поезд №1021 уже прибыл в Кошице с пассажирами в направлении Чопа - далее в Закарпатье договорено со словацкими коллегами: они оперативно будут транспортировать наших пассажиров резервными автобусами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пассажиров в обратном направлении — из Чопа в Прагу — забирает поезд ZSSK №963 Мукачево — Кошице, в который сегодня для этого добавили два специальных вагона. В Кошице пассажиров из Украины уже будет ожидать чешский рейс RJ1020 в Прагу.

Столкновение поездов в Чехии: стала известна предварительная причина катастрофы

"Пражский поезд №1023 уже также прибыл в Перемышль, сейчас продолжается пересадка пассажиров в украинские поезда. Укрзализныця выделила места в поезде №32 для 55 пассажиров во Львов, довезем туда еще до наступления комендантского часа. Остальные 83 пассажира в Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Киев будут пересажены на Интерсити+ №716 и доберутся до пунктов назначения утром", - информирует Укрзализныця.

Кроме того, отмечается, что друзья Укрзализныци из World Central Kitchen уже готовы накормить пассажиров из Чехии, которые натерпелись сегодня за день странствий по европейским железным дорогам, ужином на территории Украины.

Дополнение

Поздно вечером 5 июня вблизи чешского города Пардубице произошла масштабная авария поездов. Пассажирский поезд "Прага-Кошице" чешской компании RegioJet столкнулся с грузовым поездом.

Среди 4 погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов были двое граждан Украины.

Как указали в МИД Украины, консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД.