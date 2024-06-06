Столкновение поездов в Чехии: стала известна предварительная причина катастрофы
Киев • УНН
В Чехии пассажирский поезд RegioJet проехал на запрещающий сигнал, что привело к столкновению с грузовым поездом, в результате которого погибли 4 человека, в том числе 2 гражданина Украины.
Причиной железнодорожной аварии в Чехии, в результате которой погибли, в том числе и две гражданки Украины, стало то, что пассажирский поезд RegioJet проехал на запрещающий сигнал. Об этом сообщил министр транспорта Чехии Мартин Купка, передает УНН.
согласно выводам инспекции, сигнал на позиции, запрещающей проезд скорого пассажирского поезда, был нарушен. Была ли это техническая неисправность, человеческая ошибка или сочетание обоих факторов, является предметом детального расследования, и пока невозможно предсказать конкретные выводы
Он также указал, что материальный ущерб в результате аварии оценивается в 110 миллионов чешских крон.
Напомним
Поздно вечером 5 июня вблизи чешского города Пардубице произошла масштабная авария поездов. Пассажирский поезд "Прага-Кошице" чешской компании RegioJet столкнулся с грузовым поездом.
Среди 4 погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов были двое граждан Украины.
Как указать в МИД Украины, консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД.
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