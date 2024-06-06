Зіткнення поїздів у Чехії: стала відома попередня причина катастрофи
Київ • УНН
У Чехії пасажирський поїзд RegioJet проїхав на заборонний сигнал, що призвело до зіткнення з вантажним поїздом, в результаті якого загинули 4 людини, в тому числі 2 громадянина України.
Причиною залізничної аварії у Чехії, внаслідок якої загинули, зокрема ідві громадянки України, стало те, що пасажирський поїзд RegioJet проїхав на заборонний сигнал. Про це повідомив міністр транспорту Чехії Мартін Купка, передає УНН.
Згідно з висновками інспекції, сигнал на позиції, що забороняє проїзд швидкого пасажирського поїзда, було порушено. Чи була це технічна несправність, людська помилка або поєднання обох чинників, є предметом детального розслідування, і поки що неможливо передбачити конкретні висновки
Він також вказав, що матеріальні збитки внаслідок аварії оцінюють у 110 мільйонів чеських крон.
Нагадаємо
Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія потягів. Пасажирський потяг "Прага - Кошице" чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним потягом.
Серед 4 загиблих в результаті зіткнення пасажирського і вантажного поїздів були двоє громадян України.
Як вказати в МЗС України, консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС.