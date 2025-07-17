Зеленський анонсував продовження переформатування сектору безпеки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про продовження переформатування уряду. Після сьогоднішніх перестановок, у п'ятницю очікується оновлення сектору безпеки, а в понеділок – корпусу української дипломатії.
Після сьогоднішніх перестановок в уряді у п'ятницю продовжиться переформатування сектору безпеки. У понеділок планується оновлення корпусу української дипломатії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Оновлення уряду україни відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. (...) Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. У понеділок оновимо корпус української дипломатії - разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни
Президент подякував "всім парламентарям, які підтримали кандидатури Прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів".
Також Зеленський заявив, що вже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО.
"Кожного дня потрібен результат для України", - додав Зеленський.
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Раніше Зеленський заявляв, що Герман Сметанін очолить "Укроборонпром".
Доповнення
Сьогодні, 17 липня, Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим Прем’єр-міністром.
Разом з тим було призначено новий склад уряду. Зокрема, Рада призначила експрем'єра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Андрія Сибігу перепризначено на посаду очільника МЗС.
Джерела УНН повідомляли, що з посадою для ексміністра оборони Рустема Умєрова визначаться 18 липня. Раніше йшлось про те, що він може стати секретарем РНБО.
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