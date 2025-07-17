Зеленський анонсував продовження переформатування сектору безпеки

Після сьогоднішніх перестановок в уряді у п'ятницю продовжиться переформатування сектору безпеки. У понеділок планується оновлення корпусу української дипломатії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Оновлення уряду україни відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. (...) Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. У понеділок оновимо корпус української дипломатії - разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни - анонсував Зеленський у повідомленні у соцмережах.

Президент подякував "всім парламентарям, які підтримали кандидатури Прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів".

Також Зеленський заявив, що вже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО.

"Кожного дня потрібен результат для України", - додав Зеленський.

Рада "оновила" Кабмін: хто куди "пересів"?

Раніше Зеленський заявляв, що Герман Сметанін очолить "Укроборонпром".

Доповнення

Сьогодні, 17 липня, Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим Прем’єр-міністром.

Разом з тим було призначено новий склад уряду. Зокрема, Рада призначила експрем'єра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Андрія Сибігу перепризначено на посаду очільника МЗС.

Джерела УНН повідомляли, що з посадою для ексміністра оборони Рустема Умєрова визначаться 18 липня. Раніше йшлось про те, що він може стати секретарем РНБО.

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США