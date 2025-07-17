Підтримка України з боку США зберігається - Сибіга

Андрій Сибіга, подання на повторне призначення якого головою МЗС подав Президент, заявив, що підтримка з боку США зберігається. Про це він сказав, виступаючи у ВР перед призначенням на посаду міністра закордонних справ, передає УНН.

Підтримка з боку США зберігається, ціна війни для агресора продовжує зростати. Єдність союзників консолідується попри спроби москви внести розкол. Зараз дуже важлива проактивна, сильна дипломатія та суб’єктність, на яку заслуговує наша держава - заявив Сибіга.

Командувач НАТО заявив про підготовку до перекидання Patriot для України

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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв днями, в що найближчі дні США нададуть Україні рекордне постачання зброї.

Командувач НАТО заявив про підготовку до перекидання Patriot для України

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Сполучені Штати Америки зацікавлені у закупівлі дронів українського виробництва. Водночас Київ прагне придбати іншу зброю в американських виробників.