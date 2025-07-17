Підтримка України з боку США зберігається - Сибіга
Київ • УНН
Андрій Сибіга заявив про збереження підтримки США та зростання ціни війни для агресора.
Андрій Сибіга, подання на повторне призначення якого головою МЗС подав Президент, заявив, що підтримка з боку США зберігається. Про це він сказав, виступаючи у ВР перед призначенням на посаду міністра закордонних справ, передає УНН.
Підтримка з боку США зберігається, ціна війни для агресора продовжує зростати. Єдність союзників консолідується попри спроби москви внести розкол. Зараз дуже важлива проактивна, сильна дипломатія та суб’єктність, на яку заслуговує наша держава
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