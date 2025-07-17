Поддержка Украины со стороны США сохраняется - Сибига

Андрей Сибига, представление на повторное назначение которого главой МИД подал Президент, заявил, что поддержка со стороны США сохраняется. Об этом он сказал, выступая в ВР перед назначением на должность министра иностранных дел, передает УНН.

Поддержка со стороны США сохраняется, цена войны для агрессора продолжает расти. Единство союзников консолидируется, несмотря на попытки москвы внести раскол. Сейчас очень важна проактивная, сильная дипломатия и субъектность, которую заслуживает наше государство - заявил Сибига.

Командующий НАТО заявил о подготовке к переброске Patriot для Украины

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял на днях, что в ближайшие дни США предоставят Украине рекордные поставки оружия.

Командующий НАТО заявил о подготовке к переброске Patriot для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в закупке дронов украинского производства. В то же время Киев стремится приобрести другое оружие у американских производителей.