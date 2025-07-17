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Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?
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Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?
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Поддержка Украины со стороны США сохраняется - Сибига

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Андрей Сибига заявил о сохранении поддержки США и росте цены войны для агрессора.

Поддержка Украины со стороны США сохраняется - Сибига

Андрей Сибига, представление на повторное назначение которого главой МИД подал Президент, заявил, что поддержка со стороны США сохраняется. Об этом он сказал, выступая в ВР перед назначением на должность министра иностранных дел, передает УНН.

Поддержка со стороны США сохраняется, цена войны для агрессора продолжает расти. Единство союзников консолидируется, несмотря на попытки москвы внести раскол. Сейчас очень важна проактивная, сильная дипломатия и субъектность, которую заслуживает наше государство

- заявил Сибига.

Командующий НАТО заявил о подготовке к переброске Patriot для Украины17.07.25, 11:44 • 4506 просмотров

Дополнение

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял на днях, что в ближайшие дни США предоставят Украине рекордные поставки оружия.

Командующий НАТО заявил о подготовке к переброске Patriot для Украины17.07.25, 11:44 • 4506 просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в закупке дронов украинского производства. В то же время Киев стремится приобрести другое оружие у американских производителей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Линдси Грэм
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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