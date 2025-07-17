Зеленский анонсировал продолжение переформатирования сектора безопасности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении переформатирования правительства. После сегодняшних перестановок, в пятницу ожидается обновление сектора безопасности, а в понедельник – корпуса украинской дипломатии.
После сегодняшних перестановок в правительстве в пятницу продолжится переформатирование сектора безопасности. В понедельник планируется обновление корпуса украинской дипломатии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам стоит начинать выполнять определенные задачи. (...) Завтра продолжим переформатированием сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии - вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения
Президент поблагодарил "всех парламентариев, которые поддержали кандидатуры Премьер-министра, вице-премьер-министров и министров".
Также Зеленский заявил, что уже определил повестку дня двух следующих заседаний СНБО.
"Каждый день нужен результат для Украины", - добавил Зеленский.
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Ранее Зеленский заявлял, что Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром".
Дополнение
Сегодня, 17 июля, Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым Премьер-министром.
Вместе с тем был назначен новый состав правительства. В частности, Рада назначила экс-премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины. Андрей Сибига переназначен на должность главы МИД.
Источники УНН сообщали, что с должностью для экс-министра обороны Рустема Умерова определятся 18 июля. Ранее речь шла о том, что он может стать секретарем СНБО.
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