Зеленский анонсировал продолжение переформатирования сектора безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении переформатирования правительства. После сегодняшних перестановок, в пятницу ожидается обновление сектора безопасности, а в понедельник – корпуса украинской дипломатии.

После сегодняшних перестановок в правительстве в пятницу продолжится переформатирование сектора безопасности. В понедельник планируется обновление корпуса украинской дипломатии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН. Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам стоит начинать выполнять определенные задачи. (...) Завтра продолжим переформатированием сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии - вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения - анонсировал Зеленский в сообщении в соцсетях. Президент поблагодарил "всех парламентариев, которые поддержали кандидатуры Премьер-министра, вице-премьер-министров и министров". Также Зеленский заявил, что уже определил повестку дня двух следующих заседаний СНБО. "Каждый день нужен результат для Украины", - добавил Зеленский. Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»? Ранее Зеленский заявлял, что Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром". Дополнение Сегодня, 17 июля, Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым Премьер-министром. Вместе с тем был назначен новый состав правительства. В частности, Рада назначила экс-премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины. Андрей Сибига переназначен на должность главы МИД. Источники УНН сообщали, что с должностью для экс-министра обороны Рустема Умерова определятся 18 июля. Ранее речь шла о том, что он может стать секретарем СНБО. Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США