Зеленського очікують на Лондонському саміті 2 березня
Київ • УНН
Президент України Зеленський візьме участь у європейському саміті в Лондоні, де зустрінеться з лідерами ЄС. На зустрічі обговорять подальші кроки для України та її європейську підтримку після зустрічі з Трампом.
Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у європейському саміті в Лондоні, скликаному прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером на неділю, 2 березня. Будуть обговорюватись наступні кроки для України та її європейська підтримка.
Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Також очікуються інші європейські лідери, зокрема президента Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Зазначається, що у Зеленського буде можливість надати лідерам нефільтровану інформацію про свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом, а Стармер і Макрон, як очікується, також обговорять свої нещодавні розмови з президентом США під час їхніх візитів до Білого дому на початку цього тижня.
Нагадаємо
Між Зеленським та Трампом під час зустрічі в Овальному кабінеті виникла напружена суперечка. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка. Він додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.