Зеленского ожидают на Лондонском саммите 2 марта
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский примет участие в европейском саммите в Лондоне, где встретится с лидерами ЕС. На встрече обсудят дальнейшие шаги для Украины и ее европейскую поддержку после встречи с Трампом.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в европейском саммите в Лондоне, созванном премьер-министром Великобритании Кейром Стармером на воскресенье, 2 марта. Будут обсуждаться следующие шаги для Украины и ее европейская поддержка.
Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Также ожидаются другие европейские лидеры, в частности президента Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Отмечается, что у Зеленского будет возможность предоставить лидерам нефильтрованную информацию о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, а Стармер и Макрон, как ожидается, также обсудят свои недавние разговоры с президентом США во время их визитов в Белый дом в начале этой недели.
Напомним,
Между Зеленским и Трампом во время встречи в Овальном кабинете возникла напряженная перепалка. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка. Он добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру. Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.