Зеленський продовжив податкові пільги для підприємств осіб з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський схвалив зміни до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію на сайті Верховної ради на сторінці законопроекту №2439.
Законом подовжується дія пільгової ставки з податку на додану вартість (ПДВ) за операціями з постачання товарів та послуг, що виготовляються та постачаються організаціями чи підприємствами об'єднань осіб з інвалідністю.
Дію пільгової ставки (0%) продовжено до 1 січня 2025 року.
Законом також приведено законодавство у відповідність до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю у частині вживання терміну "особа з інвалідністю" замість "інвалід" та приведено законодавство у відповідність до положень закону України "Про громадські об'єднання" у частині вживання термінологічної конструкції "громадське об’єднання" замість "громадська організація".
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, в Україні проживає понад 2,6 млн. осіб з інвалідністю. Автори законопроекту аргументують необхідність звільнення підприємств, заснованих особами з інвалідністю від сплати ПДВ тим, що заощаджені коши підприємства та організації осіб інвалідністю спрямовують на виробничі та соціальні потреби, що сприяє створенню робочих місць для людей з інвалідністю та надання їм громадськими об’єднаннями соціального захисту.
Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект щодо діяльності організацій, заснованих особами з інвалідністю.