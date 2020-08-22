Зеленський про вакцину від COVID-19: "в усі черги ми записані"

"COVID-19 - це не грип. Це складна ситуація. Вакцин ще немає. Ні в якому масовому продажі. Вся історія, що всі країни домовляються одна з одною про те, що ми будемо першими у черзі і ось-ось день на день з’явиться вакцина - все це трішечки чутки. Інформаційно дійсно ми знаємо декілька країн, які готові, майже готові з вакциною. Але все одно ніхто не знає чітких термінів, коли буде та чи інша вакцина передана тобі у країну. Коли буде налагоджено виробництво. Ми налагоджуємо паралельно виробництво вакцин, тобто, саме виробництво, кількість, ми до цього будемо готові", - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що кілька місяців тому вони не були до цього готові.

"Так, повірте мені, і Міністерство закордонних справ, і МОЗ - всі говорять, скажімо так - в усі черги ми записані. Але все це, тим не менш, при всій повазі до наших різних країн-партнерів - все це поки що слова, розробки, обіцянки", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Президент анонсував створення українського центру з розробки вакцин.