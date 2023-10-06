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Зеленський наступного тижня відвідає Румунію - ЗМІ

Зеленський наступного тижня відвідає Румунію - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з візитом до Румунії. Це буде перший його візит до країни від початку повномасштабної війни, повідомляють джерела Digi24, пише УНН.

Деталі

За даними видання, візит Зеленського не є частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит тільки до Румунії, де президент України матиме зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та іншими офіційними особами країни.

Також зазначається, що про цей візит раніше анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, під час ексклюзивного інтерв’ю. Він повідомив, що президент Зеленський незабаром приїде до Румунії.

Крім того, кілька представників уряду Румунії відвідають Київ, щоб встановити якнайбільше контактів для співпраці у сфері безпеки, енергетики, сільського господарства та інших питань.

Нагадаємо

Румунія переміщає ППО ближче до своїх сіл на Дунаї, розташованих через річку від України, де російські безпілотники атакували зернові об'єкти, і додає в цей регіон більше військових спостережних пунктів та патрулів. 

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