Збірна Косово очолила групу кваліфікаційного етапу на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У стартовому поєдинку змагального дня п’ятого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи з футболу 2020 року збірна Чехії гостювала у команди Косово, повідомляє УНН.
Збірна Чехії, трансферна вартість футболістів яких в три рази вища за збірну Косова, зазнали гостьової поразки.
Рахунок відкрив чеський форвард німецького “РБ Лейпциг” Патрік Шик. Проте по перерві голи нападника “Фенербахче” Ведата Мурікі і захисника “Стандарда” Войводіни привели косоварів до звитяги 2:1.
Зауважимо, що Косово мають дві перемоги поспіль і 8 очок, що дозволяє їм бути одноосібним лідером групи А. Чехія йде третьою — 6 балів.