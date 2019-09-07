Сборная Косово возглавила группу квалификационного этапа на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В стартовом поединке соревновательного дня пятого тура отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года сборная Чехии гостила у команды Косово, сообщает УНН.
Сборная Чехии, трансферная стоимость футболистов которых в три раза выше сборной Косово, потерпели гостевое поражение.
Счет открыл чешский форвард немецкого “СБ Лейпциг” Патрик Шик. Однако после перерыва гола нападающего “Фенербахче” Ведата Мурики и защитника “Стандард” Войводины привели косоваров к победе 2:1.
Заметим, что Косово имеют две победы подряд и 8 очков, что позволяет им быть единоличным лидером группы А. Чехия идет третьей — 6 баллов.