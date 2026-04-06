Завтра в Україні графіки будуть діяти тільки для промисловості
Київ • УНН
В усіх регіонах України запровадять обмеження для промислових споживачів з 07:00 до 11:00. Причиною стали наслідки російських атак на енергооб'єкти.
В Україні завтра будуть діяти графіки обмеження потужності лише для промисловості, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Завтра, 7 квітня, в усіх регіонах України з 07:00 до 11:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Як зауважили в Укренерго, причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!
