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Засуджених за теракт у Харкові звільнили з-під варти на виконання міжнародних зобов’язань – прокурор

Київ • УНН

 • 12162 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Трьох засуджених за вибух на мирній ході біля Палацу спорту в Харкові звільнили з-під варти рамках виконання міжнародних зобов’язань України. Про це журналістам в суботу розповів прокурор Володимир Лимар, передає УНН.

"Це дуже прикро, але лише так Україна може виконати свої міжнародні зобов’язання", - сказав Лимар.

Нагадаємо, Фрунзенський районний суд Харкова визнав винуватими і засудив обвинувачених у вибуху на мирній ході біля Палацу спорту в Харкові до довічного ув’язнення та відпустив під особисте зобов’язання.

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Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих — школяр Данило Дідик.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у вчиненні теракту затримали трьох жителів Харківщини — Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Усім трьом оголосили про підозру за статтями “терористичний акт”, “незаконне поводження зі зброєю”.

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