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Заступнику мера Житомира оголосили про підозру

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Житомирі одному із заступників міського голови повідомлено про підозру у невиконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Житомирської області.

“Під процесуальним керівництвом прокуратури області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом невиконання заступником Житомирського міського голови своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки”, — йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, у 2017 році тендерним комітетом, під головуванням на той час начальника управління охорони здоров’я Житомирської міської ради, були визначені переможці конкурсу щодо закупівлі за бюджетні кошти діагностичного обладнання для трьох лікарень на загальну суму майже 5,2 млн грн.

Однак, як установлено досудовим розслідуванням, під час визначення переможців було порушено вимоги п. 2 ст. 3 Закону України “Про публічні закупівлі” щодо додержання режиму економії використання бюджетних коштів, а також принципу максимальної економії та ефективності здійснення закупівель.

Зокрема, головою тендерного комітету не внесено пропозицію щодо врахування під час закупівлі вимог про дотримання законодавства з ціноутворення на медичні вироби, яке регулюється державою відповідно до низки постанов Кабінету Міністрів України. Такими протиправними діями бюджету завдано шкоди на суму майже 790 тис грн.

Нагадаємо, у Вінницькій області судитимуть голову одного з сіл, який присвоїв 100 тис. грн на будівництві будинку культури.

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