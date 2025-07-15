Замість трьох - один мільярд: аграрії оцінили втрати після завершення торгівельної угоди з ЄС

Завершення дії безмитної торгівельної угоди з Євросоюзом обійдеться Україні у близько 1 млрд євро втрат. Водночас є подальші ризики через тиск окремих країн ЄС, які вимагають перегляду домовленостей. Заяви Польщі, Румунії та Угорщини про те, що українська агропродукція шкодить європейським аграріям часто базуються на міфах, поширюваних під впливом ворожої пропаганди рф. Українська сторона працює над тим, щоб донести до європейських партнерів реальну картину й зберегти доступ до ринків. Про це під час брифінгу розповів Денис Марчук, заступник голови Української аграрної ради, передає кореспондент УНН.

Деталі

Коментуючи завершення дії торгівельної угоди з Євросоюзом, Марчук зазначив, що "виклики для аграріїв - це фінансові втрати, безпосередні прямі".

Щодо самої угоди, її результати виявилися кращими, ніж очікувалося ще на початку червня. Це стало можливим завдяки тривалим переговорам, які завершилися лише близько тижня тому - саме тоді було оголошено остаточні домовленості.

Там є показники для чутливих продуктів, вони фактично, ну, скажемо, будуть гірші порівняно там з 23-м, 22-м роком, коли в нас був більший експорт аграрної продукції, але трішки краще, ніж те, що було до повномасштабного вторгнення - зазначив він.

Разом із тим, як підкреслює Марчук, ситуація ускладнюється через заяви низки країн ЄС зокрема Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини. Вони прагнуть перегляду угоди, аргументуючи це тим, що українські аграрні товари нібито загрожують виробникам у самій Європі. Попри це, після підписання нової угоди прогнозовані втрати зменшилися.

Тому що думали втратимо десь в межах трьох мільярдів євро через це. Зараз ми прорахували, втрати будуть близько 1 млрд євро, але ризики, які несе в собі отакі заяви, вони надалі можуть призводити до перегляду. Тому ми дуже багато уваги зараз приділяємо в роботі з і комунікації з національними асоціаціями Європейського Союзу, Франції, Польщі, Італії для того, щоб показати й переконати, що те, що ви декламуєте, воно насправді не відповідає реальності - наголосив він.

Він підкреслив що більшість цих міфів нав'язані пропагандою, в тому числі за рахунок ворога, який продовжує тиснути на європейське інформаційне поле.

Марчук пояснив, що коли мова заходить про конкретні цифри та реальні економічні можливості співпраці, стає очевидно: партнерство вигідне обом сторонам і може розвиватися, зокрема й за рахунок розширення експорту на нові ринки.

Доповнення

30 червня Єврокомісія та Україна дійшли принципової згоди щодо перегляду зони вільної торгівлі, що сприятиме інтеграції України до єдиного ринку ЄС. Модернізована угода включає рівні умови гри, запобіжні застереження та розширення торговельних потоків з урахуванням чутливості аграрних секторів.

4 липня заступник міністра економіки торговий представник Тарас Качка заявив, що через нові умови торгівлі у межах перегляду зони вільної торгівлі з ЄС Україна не зазнає не збитків в цілому.

Водночас 14 липня Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія заявили під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства про своє невдоволення новою угодою між Україною та ЄС, що готується на базі поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).