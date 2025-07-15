Вместо трех - один миллиард: аграрии оценили потери после завершения торгового соглашения с ЕС

Прекращение действия беспошлинного торгового соглашения с Евросоюзом обойдется Украине примерно в 1 млрд евро потерь. В то же время существуют дальнейшие риски из-за давления отдельных стран ЕС, требующих пересмотра договоренностей. Заявления Польши, Румынии и Венгрии о том, что украинская агропродукция вредит европейским аграриям, часто базируются на мифах, распространяемых под влиянием враждебной пропаганды рф. Украинская сторона работает над тем, чтобы донести до европейских партнеров реальную картину и сохранить доступ к рынкам. Об этом во время брифинга рассказал Денис Марчук, заместитель председателя Украинского аграрного совета, передает корреспондент УНН.

Детали

Комментируя прекращение действия торгового соглашения с Евросоюзом, Марчук отметил, что "вызовы для аграриев - это финансовые потери, непосредственные прямые".

Что касается самого соглашения, его результаты оказались лучше, чем ожидалось еще в начале июня. Это стало возможным благодаря длительным переговорам, которые завершились лишь около недели назад - именно тогда были объявлены окончательные договоренности.

Там есть показатели для чувствительных продуктов, они фактически, ну, скажем, будут хуже по сравнению там с 23-м, 22-м годом, когда у нас был больший экспорт аграрной продукции, но немного лучше, чем то, что было до полномасштабного вторжения - отметил он.

Вместе с тем, как подчеркивает Марчук, ситуация усложняется из-за заявлений ряда стран ЕС, в частности Польши, Румынии, Венгрии и Словакии. Они стремятся к пересмотру соглашения, аргументируя это тем, что украинские аграрные товары якобы угрожают производителям в самой Европе. Несмотря на это, после подписания нового соглашения прогнозируемые потери уменьшились.

Потому что думали, потеряем где-то в пределах трех миллиардов евро из-за этого. Сейчас мы просчитали, потери будут около 1 млрд евро, но риски, которые несут в себе такие заявления, они в дальнейшем могут приводить к пересмотру. Поэтому мы очень много внимания сейчас уделяем в работе с и коммуникации с национальными ассоциациями Европейского Союза, Франции, Польши, Италии для того, чтобы показать и убедить, что то, что вы декламируете, оно на самом деле не соответствует реальности - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что большинство этих мифов навязаны пропагандой, в том числе за счет врага, который продолжает давить на европейское информационное поле.

Марчук пояснил, что когда речь заходит о конкретных цифрах и реальных экономических возможностях сотрудничества, становится очевидно: партнерство выгодно обеим сторонам и может развиваться, в том числе и за счет расширения экспорта на новые рынки.

Дополнение

30 июня Еврокомиссия и Украина достигли принципиального согласия относительно пересмотра зоны свободной торговли, что будет способствовать интеграции Украины в единый рынок ЕС. Модернизированное соглашение включает равные условия игры, предупредительные оговорки и расширение торговых потоков с учетом чувствительности аграрных секторов.

4 июля заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что из-за новых условий торговли в рамках пересмотра зоны свободной торговли с ЕС Украина не понесет убытков в целом.

В то же время 14 июля Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния заявили во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства о своем недовольстве новым соглашением между Украиной и ЕС, которое готовится на базе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ).