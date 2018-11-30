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Захопленням у Керченській протоці керували у "ручному режимі" - МЗС РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У РФ повідомили, що вони у “ручному режимі” регулювали інцидент у Керченській протоці попри те, що міжнародні угоди, на думку російської сторони, дозволяли більш жорстку реакцію. Про це заявила Міністерка закордонних справ Росії Марія Захарова на одному з телеканалів, повідомляє УНН.

“Жодна країна світу не дозволила б собі носитися за цими божевільними в рамках своїх територіальних вод, запитувати у них позивні, запитувати хто вони, зупиняти їх, в тому числі ризикуючи своїми життями, відправляти туди таку кількість людей і в ручному режимі цілий день намагатися їх зупинити. Жодна країна, тільки ми”, — сказала Захарова.

Як повідомляв УНН, в МЗС РФ заявили, що у російських громадян в якийсь момент може “урватись терпець”, що призведе до нападу на дипломатичні представництва України на російській території.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан із 9 години 28 листопада 2018 року на 30 діб до 9 години 27 грудня 2018 року.

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