Захватом в Керченском проливе руководили в "ручном режиме" - МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В РФ сообщили, что они в "ручном режиме" регулировали инцидент в Керченском проливе, несмотря на то, что международные соглашения позволяли более жесткую реакцию. Об этом заявила Министер иностранных дел России Мария Захарова на одном из телеканалов, сообщает УНН.
“Ни одна страна мира не позволила бы себе носиться за этими сумасшедшими в рамках своих территориальных вод, спрашивать у них позывные, спрашивать кто они, останавливать их, в том числе рискуя своими жизнями, отправлять туда такое количество людей и в ручном режиме целый день пытаться их остановить. Ни одна страна, только мы”, — сказала Захарова.
Как сообщал УНН, в МИД РФ заявили, что у российских граждан в какой-то момент может “лопнуть терпение”, что приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека — трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 9:00 28 ноября 2018 на 30 суток до 9:00 27 декабря 2018.