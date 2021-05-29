За футболку з Лукашенком білорусу “світить” два роки ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Білорусу Костянтину Семенову, якого затримали на мітингу з футболкою з Олександром Лукашенком, загрожує два роки ув’язнення. Про це пише УНН з посиланням на правозахисний центр “Весна”.
Деталі
Співробітники спецназу затримали 31-річного Костянтина Семенова 16 травня на Цнянському водосховищі в Мінську за день до велоперегонів Toure de Tsna. Причиною відкриття кримінальної справи стала футболка хлопця з написом “Диктатору місце в пеклі”, за яку його затримали перед перегоном Туре-де-Цна та заарештували на 15 днів.
Відповідно до статті 368 Кримінального кодексу Костянтину загрожує до двох років в’язниці.
Додамо, що групу білоруських велосипедистів, які брали участь у велопробізі MINSK FIXED GEAR також затримали за звинуваченням в “участі в несанкціонованому масовому заході, які викрикували гасло “Хай живе Білорусь”. Близько 20 осіб були засуджені до 10-15 днів у суді Савецького району.
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Що було раніше
У Білорусі майже 9 місяців тривають мирні протести проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня.
Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв’язнів, а також припинення свавілля співробітників силових структур щодо протестуючих.
В ході протестів заарештовано і затримано понад 30 тисяч осіб, в тому числі десятки журналістів. Сотні людей постраждали, ще кілька загинули.
Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, але в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном.
Європейський Союз і США ввели санкції відносно Лукашенка і його оточення.