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YouTube заблокував більше 200 каналів з дискредитації протестів в Гонконзі

YouTube заблокував більше 200 каналів з дискредитації протестів в Гонконзі

Київ • УНН

 • 13089 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Адміністратори YouTube заблокували 210 каналів, задіяних у "скоординованій операції з намаганням вплинути на учасників протестів в Гонконзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Операція проводилася не тільки в YouTube - на цьому тижні про блокування безлічі облікових записів повідомили представники соцмереж Twitter і Facebook. У соцмережах вважають, що кампанія проводилася за замовленням Пекіна.

Шейн Хантлі, один з керівників служби безпеки Google, до складу якого входить YouTube, заявив, що кампанію у всіх трьох соцмережах, судячи з усього, проводили одні і ті ж люди, пов'язані з Китаєм".

У понеділок Twitter і Facebook повідомили про видалення облікових записів, автори яких брали участь у кампанії, спрямованій на зрив протестів в Гонконзі. Кампанія, за словами представників соцмереж, проводилася за підтримки влади КНР.

Twitter, Facebook і YouTube заблоковані на території Китаю, однак ці обмеження не стосуються Гонконгу.

В YouTube обіцяють посилити контроль над обліковими записами, що належать китайським державним ЗМІ. Подробиці нововведень поки не розголошуються.

Зараз усі відеоролики, опубліковані в YouTube державним агентством "Сіньхуа", телеканалами CCTV і CGTN, супроводжуються повідомленням, попереджає користувачів про те, що ці ЗМІ контролюються урядом КНР. Проте ще цілий ряд державних китайських видань, зокрема, газети People's Daily, China Daily і Global Times, звільнені від цієї вимоги.

Нагадаємо, у РФ звинуватили YouTube у маніпулюванні протестувальниками.

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