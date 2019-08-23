YouTube заблокировал более 200 каналов по дискредитации протестов в Гонконге

Отмечается, что операция проводилась не только в YouTube - на этой неделе о блокировании множества учетных записей сообщили представители соцсетей Twitter и Facebook. В соцсетях считают, что кампания проводилась по заказу Пекина.

Шейн Хантли, один из руководителей службы безопасности Google, в состав которого входит YouTube, заявил, что кампанию во всех трех соцсетях, судя по всему, проводили одни и те же люди, связанные с Китаем".

В понедельник Twitter и Facebook сообщили об удалении учетных записей, авторы которых принимали участие в кампании, направленной на срыв протестов в Гонконге. Кампания, по словам представителей соцсетей, проводилась при поддержке властей КНР.

Twitter, Facebook и YouTube заблокированы на территории Китая, однако эти ограничения не касаются Гонконга.

В YouTube обещают усилить контроль над учетными записями, принадлежащих китайским государственным СМИ. Подробности нововведений пока не разглашаются.

Сейчас все видеоролики, опубликованные в YouTube государственным агентством "Синьхуа", телеканалами CCTV и CGTN, сопровождаются сообщением, предупреждает пользователей о том, что эти СМИ контролируются правительством КНР. Однако еще целый ряд государственных китайских изданий, в частности, газеты People's Daily, China Daily и Global Times, освобождены от этого требования.

Напомним, в РФ обвинили YouTube в манипулировании протестующими.