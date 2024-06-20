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The Guardian

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WP пише, що розмова між Блінкеном та Зеленським під час останньої зустрічі була напруженою через питання корупції

Київ • УНН

 • 19866 перегляди

Під час травневого візити Блінкена до Києва президент Зеленський висловив йому подяку за військову допомогу США, але був розчарований тим, що Блінкен зосередився на питаннях корупції під час їх напруженої зустрічі, повідомляє The Washington Post.

WP пише, що розмова між Блінкеном та Зеленським під час останньої зустрічі була напруженою через питання корупції

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном подякував Вашингтону за військову допомогу, але виглядав розчарованим зосередженістю головного американського дипломата на корупції. Про це йдеться в матеріалі видання The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Видання пише, що уряди західних країн вимагають від української влади прикласти ще більше зусиль для подолання корупції в Україні. Зокрема, згадується, що про це йшла мова під час зустрічі президента Володимира Зеленського та держсекретаря США Ентоні Блінкена під час його візиту до Київа у травні. Джерела видання стверджують, що через зосередженість Блінкена на корупції зустріч була напруженою.

Зустріч між Зеленським і Блінкеном була напруженою - український лідер висловив вдячність за військову допомогу США, але, за словами людей, знайомих з ходом дискусії, які говорили на умовах анонімності через делікатність теми, був розчарований тим, що Блінкен зосередився на питаннях корупції

- йдеться у матеріалі.

У матеріалі йдеться, що українські офіційні особи наполягають, що вони борються з корупцією так само жорстоко, як їхні війська з росіянами. Але західні уряди, включаючи США, стверджують, що цього все ще недостатньо. WP зазначило, що це джерело напруги між Києвом і деякими союзниками, що створює постійну небезпеку для додаткової економічної та військової допомоги.

Під час візиту до Києва Блінкен заявив, що Україна "зробила важливі кроки, але багато чого ще належить зробити". Він наголосив, що Києву потрібне "сильне та передбачуване регуляторне середовище; відкрита та чесна конкуренція; прозорість; верховенство права; ефективні антикорупційні заходи".

Перемога на полі бою не дозволить Україні стати частиною росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на росію

– сказав держсекретар.

Нагадаємо

Під час візиту Держсекретаря США Блінкена Президент Зеленський обговорив з ним ситуацію на фронті, оборонну співпрацю, включаючи системи Patriot для захисту таких міст, як Харків, підготовку до Глобального саміту миру, а також прискорення надання оголошеної військової допомоги США.

Блінкен: якщо Путін чекає на ослаблення підтримки України союзниками, то він помиляється19.06.24, 03:35 • 107118 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Політика
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