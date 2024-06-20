Киев • УНН
Во время майского визита Блинкена в Киев президент Зеленский выразил ему благодарность за военную помощь США, но был разочарован тем, что Блинкен сосредоточился на вопросах коррупции во время их напряженной встречи, сообщает The Washington Post.
Президент Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил Вашингтон за военную помощь, но выглядел разочарованным сосредоточенностью главного американского дипломата на коррупции. Об этом говорится в материале издания The Washington Post, пишет УНН.
Детали
Издание пишет, что правительства западных стран требуют от украинских властей приложить еще больше усилий для преодоления коррупции в Украине. В частности, упоминается, что об этом шла речь во время встречи президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в Киев в мае. Источники издания утверждают, что из-за сосредоточенности Блинкена на коррупции встреча была напряженной.
Встреча между Зеленским и Блинкеном была напряженной-украинский лидер выразил благодарность за военную помощь США, но, по словам людей, знакомых с ходом дискуссии, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности темы, был разочарован тем, что Блинкен сосредоточился на вопросах коррупции
В материале говорится, что украинские официальные лица настаивают, что они борются с коррупцией так же жестоко, как их войска с россиянами. Но западные правительства, включая США, утверждают, что этого все еще недостаточно. WP отметил, что это источник напряжения между Киевом и некоторыми союзниками, создающий постоянную опасность для дополнительной экономической и военной помощи.
Во время визита в Киев Блинкин заявил, что Украина "сделала важные шаги, но многое еще предстоит сделать". Он подчеркнул, что Киеву нужна "сильная и предсказуемая регуляторная среда; открытая и честная конкуренция; прозрачность; верховенство права; эффективные антикоррупционные меры".
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Напомним
Во время визита госсекретаря США Блинкена Президент Зеленский обсудил с ним ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, включая системы Patriot для защиты таких городов, как Харьков, подготовку к глобальному саммиту мира, а также ускорение предоставления объявленной военной помощи США.
Блинкен: если Путин ждет ослабления поддержки Украины союзниками, то он ошибается19 июня 2024, 00:35 • 106850 просмотров