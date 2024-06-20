Президент Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил Вашингтон за военную помощь, но выглядел разочарованным сосредоточенностью главного американского дипломата на коррупции. Об этом говорится в материале издания The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Издание пишет, что правительства западных стран требуют от украинских властей приложить еще больше усилий для преодоления коррупции в Украине. В частности, упоминается, что об этом шла речь во время встречи президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в Киев в мае. Источники издания утверждают, что из-за сосредоточенности Блинкена на коррупции встреча была напряженной.

Встреча между Зеленским и Блинкеном была напряженной-украинский лидер выразил благодарность за военную помощь США, но, по словам людей, знакомых с ходом дискуссии, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности темы, был разочарован тем, что Блинкен сосредоточился на вопросах коррупции - говорится в материале.

В материале говорится, что украинские официальные лица настаивают, что они борются с коррупцией так же жестоко, как их войска с россиянами. Но западные правительства, включая США, утверждают, что этого все еще недостаточно. WP отметил, что это источник напряжения между Киевом и некоторыми союзниками, создающий постоянную опасность для дополнительной экономической и военной помощи.

Во время визита в Киев Блинкин заявил, что Украина "сделала важные шаги, но многое еще предстоит сделать". Он подчеркнул, что Киеву нужна "сильная и предсказуемая регуляторная среда; открытая и честная конкуренция; прозрачность; верховенство права; эффективные антикоррупционные меры".

Победа на поле боя не позволит Украине стать частью россии. Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на россию - сказал госсекретарь.

Напомним

Во время визита госсекретаря США Блинкена Президент Зеленский обсудил с ним ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, включая системы Patriot для защиты таких городов, как Харьков, подготовку к глобальному саммиту мира, а также ускорение предоставления объявленной военной помощи США.

Блинкен: если Путин ждет ослабления поддержки Украины союзниками, то он ошибается