Вибухи пролунали у Дніпрі на тлі балістичної загрози
Київ • УНН
У Дніпрі пролунали вибухи, про що повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він закликав мешканців негайно перейти в укриття.
Знову вибухи у Дніпрі. Негайно перейдіть в укриття
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Як повідомляють моніторингові Telegram-канали у місті пролунала вже низка вибухів.
