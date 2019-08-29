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ВР затвердила порядок денний першого робочого засідання

ВР затвердила порядок денний першого робочого засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Народні депутати проголосували за ухвалення порядку денного першого робочого засідання першої сесії Верховної Ради 9 скликання, передає кореспондент УНН.

"За" проголосувало 305 нардепів, "проти" - 5, а 11 утрималися.

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Як повідомляв УНН, порядок денний містить 27 пунктів, серед яких складання повноважень діючого Кабміну Володимира Гройсмана та призначення складу нового уряду. 

Також нагадаємо, що ВР планує дати згоду на звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора.

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