Ворожий обстріл Києва: одна людина загинула, ще троє постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ворожої атаки на Київ одна людина загинула, ще троє отримали поранення, пише УНН.
Цитата
"В Голосіївському районі падіння уламків на територію АЗС.
Постраждалі – попередньо троє осіб, за попередніми даними одна особа загинула. Інформація уточнюється. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!", - написали в КМВА.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків БПЛА, під час чергової атаки на Київ, загорівся дах багатоповерхівки.
Крім того, він зазначив, що сили ППО знищили понад 20 ворожих дронів, що рухалися на Київ.